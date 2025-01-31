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عربي-دولي

ممنوع استخدام "ديب سيك" الصيني.. تحذيرات داخل مكاتب الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:52
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كشف موقع أكسيوس الإخباري، أمس الخميس، أن مكاتب الكونغرس الأميركي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.
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ونقل أكسيوس عن الإشعار "في هذا الوقت، يخضع (ديب سيك) للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأميركي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب".

وهدد ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة هيمنة عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مثل أوبن إيه.آي وغوغل على السوق.(سكاي نيوز)



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