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عربي-دولي

سياسة ترامب تجاه غزة.. خطة مؤجلة أم سيناريو متجدد؟

Lebanon 24
31-01-2025 | 07:00
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تثير تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة مخاوف من عودة سيناريو التهجير القسري، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة سياسية وعسكرية كبيرة.
 
 
ووفقًا لمستشار ترامب لشؤون الرهائن، آدم مولر، فإن واشنطن تتعامل بجدية مع مقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة، مطالبة مصر والأردن بحلول بديلة. لكن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضا هذا المشروع، مؤكدين أن الحل الحقيقي هو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
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سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، يرى أن سياسة ترامب تجاه غزة تركز على رؤية اقتصادية عقارية أكثر من كونها حلًا سياسيًا. وأضاف أن المقترح الجديد يهدف إلى "تطهير" القطاع ويدفع عبء التهجير إلى مصر والأردن، رغم رفض مصر لهذا منذ عام 2005. كما أشار إلى أن ترامب قد يكون مهتمًا باستثمار الغاز في المنطقة بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية.

وفي ظل هذه الضغوط، تسعى حركة حماس لإعادة تموضعها سياسيًا، حيث ناقشت مع المسؤولين الأتراك إمكانية تحولها إلى حزب سياسي أو قبول إيوائها في قطر. ورغم الرفض الدولي لمقترحات ترامب، تبقى غزة عالقة بين مشاريع متضاربة تهدد مستقبلها. (سكاي نيوز)
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