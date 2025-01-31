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عربي-دولي
مدرعات كبيرة وأسلحة ثقيلة ومدافع.. تعزيزات عسكرية لقواعد التحالف الدولي في سوريا
Lebanon 24
31-01-2025
|
03:19
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استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وأسلحة على متن طائرة شحن بحماية طائرة حربية وأخرى مروحية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.
وعبر طريق البر، استقدمت قوات التحالف رتل شاحنات مكوّنا من 60 شاحنة تحمل على متنها مدرعات عسكرية كبيرة وأسلحة ثقيلة ومدافع وعربات عسكرية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود قادمة من إقليم كردستان العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.
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كما دخلت قاعدة قسرك 20 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود، في إطار تعزيز القواعد العسكرية.
وفي 28 كانون الثاني الجاري، هبطت طائرة شحن تابعة "للتحالف الدولي" محمّلة بمواد لوجستية وعسكرية في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.
9 قواعد أميركية
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أميركية: الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.
وتتصاعد حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري، وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقوات سوريا الديمقراطية تقودها وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاما. (العربية)
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