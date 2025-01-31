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عربي-دولي

"أنا التالي".. شريك حارق القرآن يعبر عن خوفه وهذا ما قاله

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:18
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عقب مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم عام 2023، كتب شريكه سلوان نجم منشور على منصة "إكس" يعكس مخاوفه في الفترة المقبلة.

وكتب نجم عقب مقتل موميكا بالرصاص: "أنا التالي".
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وكان نجم، شارك موميكا في بعض الاحتجاجات، واتهم أيضًا من قبل القضاء السويدي بحرق نسخة من القرآن الكريم، في القضية التي كان من المقرر أن يتم البت فيها الخميس.

وتعرض موميكا، وهو لاجئ يبلغ من العمر 38 عاما وناشط مناهض للإسلام، للهجوم في شقته في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ويبدو أن القتل حدث أثناء بثه المباشر على تطبيق "تيك توك"، وفق الصحيفة الأميركية.

ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم التقاط وفاته بالكاميرا، لكن أحد مشاهدي البث نبه الشرطة، وفقا لشخص مطلع على الأحداث.

فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن حساب موميكا على TikTok كان يبث بشكل مباشر قبل وقت قصير من إطلاق النار.

وألقت الشرطة السويدية القبض على 5 مشتبه بهم بعد ساعات من الحادث.

وكان من المقرر أن يمثل موميكا أمام المحكمة يوم أمس الخميس حيث اتهم بالتحريض على الكراهية العرقية من خلال حرق القرآن الكريم.

ووصل موميكا إلى السويد كلاجئ من العراق في عام 2021.(سكاي نيوز)


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