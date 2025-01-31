في ألمانيا... إرتفاع معدل البطالة

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أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في ألمانيا قد سجل ارتفاعا في بداية العام رغم زيادة أقل من المتوقع في عدد العاطلين عن العمل، حيث يؤثر ضعف أكبر اقتصاد في أوروبا على سوق العمل.وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع في كانون الثاني.وذكر المكتب أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنحو 11 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.88 مليون.وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 14 ألفا.غير أن معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع قليلا إلى 6.2 بالمئة. (سكاي نيوز)