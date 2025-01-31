بعد توقف 13 عاماً.. الملكية الأردنية إستأنفت رحلاتها التجارية إلى دمشق

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أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أنها استأنفت اليوم رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان ودمشق والمتوقفة منذ 13 عاما، بواقع أربع رحلات أسبوعيا على أن تزيدها قريبا إلى سبع.وانطلقت طائرة الملكية في الساعة 07,20 (04:20 ت غ) من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى مطار دمشق.وقالت الملكية إنها سيرت "أولى رحلاتها إلى دمشق اليوم وستسير 4 رحلات اسبوعيا بين عمان ودمشق".أضافت: "أن عودة الرحلات المباشرة بين العاصمتين بعد توقف دام لسنوات، يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا واميركا والشرق الأوسط والخليج العربي".ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية سامر المجالي قوله: "إن الشركة تخطط لزيادة الرحلات إلى دمشق لتصبح بشكل يومي في ن