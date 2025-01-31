Advertisement

عربي-دولي

صفقة.. إسرائيل ستواجه المُسيرات بـ"700 مليون دولار"!

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1313986-638739285972418960.jpg
Doc-P-1313986-638739285972418960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية توقيع عقد جديد مع وزارة الدفاع بقيمة 700 مليون دولار، لمواجهة المسيّرات، وفق موقع "واللا" الإسرائيلي.
 
 
Advertisement
ويأتي العقد الجديد، الذي سيتم على مدى 5 سنوات، بعد المعاناة التي واجهها  الجيش الإسرائيلي خلال حرب "السيوف الحديدية"، ومنها الحاجة إلى نظام دفاع جوي متطور ضد المسيّرات، إلى جانب الاستفادة من دروس حروب ما بعد 7 تشرين الأول 2023.


وتشمل الصفقة تكنولوجيات وأسلحة وتطويرات جديدة، وإيجاد نظام دفاع جوي متطور ضد المسيّرات، وهو المجال الذي تتخصص فيه الشركة، التي تصنع أنظمة الدفاع "آرو واللاتينج إم إكس".
وفي أعقاب الهجمات من إيران واليمن، ظهرت الحاجة إلى تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي في مواجهة الطائرات بدون طيار، والقدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية على مسافات بعيدة، وهي مهمة يمكن إنجازها باستخدام أقمار التجسس والطائرات بدون طيار، التي تنتجها صناعات الفضاء الإسرائيلية، إلى جانب الصواريخ المجنحة، وفق موقع "واللا".


وتعتبر هذه أول صفقة كبرى لشركة "آي إيه آي" العسكرية الإسرائيلية، خلال عام 2025، ولم تعلن الشركة بعد عن أعمالها الكاملة لعام 2024، بما في ذلك الربع الأخير.
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 13% إلى 4.393 مليار دولار، وزاد صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى بنحو 74% إلى حوالي 416 مليون دولار.
ووصلت طلباتها المتأخرة إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 25 مليار دولار، وذلك بفضل جزء من الطلبات بالمليارات من وزارة الدفاع الإسرائيلية نفسها، وفق واللا.


وبيّن الموقع الإسرائيلي أن كافة أقسام شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية سجلت أرباحًا، وعلى رأسها قسم الصواريخ والفضاء، وقسم الطائرات العسكرية، وأيضًا قسم الطيران الذي انتقل في السنوات الأخيرة إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر.
ويعود الجزء الأكبر من الزيادة في مبيعات الشركة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي زاد إجمالي مبيعات الشركة في إسرائيل من 28% في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 33% هذا العام. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-01-31
11:38 | 2025-01-31
11:14 | 2025-01-31
11:00 | 2025-01-31
10:32 | 2025-01-31
10:14 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24