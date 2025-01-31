أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية توقيع عقد جديد مع وزارة الدفاع بقيمة 700 مليون دولار، لمواجهة المسيّرات، وفق موقع "واللا" الإسرائيلي.



Advertisement ويأتي العقد الجديد، الذي سيتم على مدى 5 سنوات، بعد المعاناة التي واجهها الجيش الإسرائيلي خلال حرب "السيوف الحديدية"، ومنها الحاجة إلى نظام دفاع جوي متطور ضد المسيّرات، إلى جانب الاستفادة من دروس حروب ما بعد 7 تشرين الأول 2023.





وتشمل الصفقة تكنولوجيات وأسلحة وتطويرات جديدة، وإيجاد نظام دفاع جوي متطور ضد المسيّرات، وهو المجال الذي تتخصص فيه الشركة، التي تصنع أنظمة الدفاع "آرو واللاتينج إم إكس". ويأتي العقد الجديد، الذي سيتم على مدى 5 سنوات، بعد المعاناة التي واجهها الجيش الإسرائيلي خلال حرب "السيوف الحديدية"، ومنها الحاجة إلى نظام دفاع جوي متطور ضد المسيّرات، إلى جانب الاستفادة من دروس حروب ما بعد 7 تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة تكنولوجيات وأسلحة وتطويرات جديدة، وإيجاد نظام دفاع جوي متطور ضد المسيّرات، وهو المجال الذي تتخصص فيه الشركة، التي تصنع أنظمة الدفاع "آرو واللاتينج إم إكس".

وفي أعقاب الهجمات من إيران واليمن، ظهرت الحاجة إلى تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي في مواجهة الطائرات بدون طيار، والقدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية على مسافات بعيدة، وهي مهمة يمكن إنجازها باستخدام أقمار التجسس والطائرات بدون طيار، التي تنتجها صناعات الفضاء الإسرائيلية، إلى جانب الصواريخ المجنحة، وفق موقع "واللا".





وتعتبر هذه أول صفقة كبرى لشركة "آي إيه آي" العسكرية الإسرائيلية، خلال عام 2025، ولم تعلن الشركة بعد عن أعمالها الكاملة لعام 2024، بما في ذلك الربع الأخير.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 13% إلى 4.393 مليار دولار، وزاد صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى بنحو 74% إلى حوالي 416 مليون دولار.

ووصلت طلباتها المتأخرة إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 25 مليار دولار، وذلك بفضل جزء من الطلبات بالمليارات من وزارة الدفاع الإسرائيلية نفسها، وفق واللا.





وبيّن الموقع الإسرائيلي أن كافة أقسام شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية سجلت أرباحًا، وعلى رأسها قسم الصواريخ والفضاء، وقسم الطائرات العسكرية، وأيضًا قسم الطيران الذي انتقل في السنوات الأخيرة إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر.

ويعود الجزء الأكبر من الزيادة في مبيعات الشركة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي زاد إجمالي مبيعات الشركة في إسرائيل من 28% في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 33% هذا العام. (إرم نيوز)