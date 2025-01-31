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إقتصاد

بيسكوف: "بريكس" لا تعتزم إصدار عملة موحدة بل منصات استثمارية

Lebanon 24
31-01-2025 | 07:14
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مئوية على "بريكس" إن تخلت عن الدولار أن المجموعة لا تسعى لإصدار عملة موحدة، بل منصات استثمارية مشتركة.
 
وتابع: "هنا نحتاج إلى التذكير بتصريح الرئيس فلاديمير بوتين التي لا تزال بالنسبة لنا أكثر أهمية ودلالة. الحقيقة هي أنه في مجموعة "بريكس" لا يدور أي حديث عن إصدار عملة مشتركة، ولم يكن هناك مثل هذا الحديث. نحن نريد إنشاء منصات استثمارية مشتركة جديدة تسمح باستثمارات مشتركة في دول ثالثة".

وجاء تعليق بيسكوف هذا ردا على تهديدات الئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على كل الواردات من دول "بريكس" إلى الدول الغربية، إذا حاولت إصدار عملة موحدة أو تبنّت عملة بديلة للدولار في تجارتها الدولية. (روسيا اليوم)
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