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إقتصاد

كم بلغت إيرادات تركيا من السياحة في عام 2024؟

Lebanon 24
31-01-2025 | 08:05
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ارتفعت إيرادات تركيا من السياحة بنسبة 8.3 بالمئة إلى 61.1 مليار دولار في 2024، بحسب ما أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي.

وكانت إيرادات قطاع السياحة قد بلغت 56.44 مليار دولار في عام 2023.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إيرادات السياحة في تركيا خلال الربع الرابع من العام الماضي 14.5 بالمئة إلى 13.79 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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