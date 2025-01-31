" حماس": معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيتم فتحه السبت

افاد مصدر في "حماس" وكالة "فرانس برس" ومصدر آخر مطلع على الملف أن معبر رفح بين اقصى جنوب قطاع غزة ومصر سيتم فتحه السبت بعد إتمام عملية تبادل للرهائن والمعتقلين بين اسرائيل والحركة.



وقال قيادي في حماس: إن "الوسطاء أبلغوا (الحركة) بموافقة اسرائيل على فتح معبر رفح غدا السبت بعد الانتهاء من إتمام الدفعة الرابعة لتبادل الاسرى"، فيما اورد المصدر الآخر أن هذا القرار سيتيح إجلاء جرحى "تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار".

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