إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله

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بعد 14 عاماً كاملة من حرب طاحنة كان هو شرارتها، أفادت "العربية" اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن السورية ألقت القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب.وأظهرت صورة خاصة المسؤول الأشهر بعد اعتقاله، يرتدي قبعة سوداء على رأسه.وبينما لم تعرف تفاصيل أكثر عن العملية، يبقى المؤكد أن نجيب متهم بجرائم كبيرة بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية، وهو ما تسبب أصلا بتفجر الأوضاع. (العربية)