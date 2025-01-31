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عربي-دولي

أرمينيا: الجزء الأكبر من اتفاق سلام مع أذربيجان تم الاتفاق في شأنه

Lebanon 24
31-01-2025 | 09:36
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن الجزء الأكبر من اتفاق سلام مع أذربيجان تم الاتفاق في شأنه، رغم إقراره بوجود بعض الخلافات.

وخاضت باكو ويريفان حروباً للسيطرة على منطقة قره باغ الأذربيجانية، التي يسكنها أرمن في أواخر فترة الاتحاد السوفيتي، ومرة أخرى في 2020، قبل أن تستولي أذربيجان على الجيب بكامله، في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول 2023.
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وقالت الدولتان مراراً إن اتفاق سلام شاملًا لإنهاء العداء الطويل الأمد بينهما في متناول اليد، لكن المحادثات فشلت حتى الآن في تحقيق اختراق.

وحاولت روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوسط لحل النزاع.

وقال رئيس وزراء أرمينيا،  في مؤتمر صحافي اليوم، إن من بين 17 نقطة في مسودة اتفاق السلام، لا تزال نقطتان من دون حل.

وأوضح: "إحدى هذه النقاط تتعلق بمسألة عدم نشر ممثلين لقوات تعود لطرف ثالث على الحدود".

وأضاف أن يريفان اقترحت "تنفيذ هذا الإجراء في أقسام الحدود، التي تم ترسيمها بالفعل".

وصرّح بأن الخلافات لا تزال قائمة بين البلدين بشأن "سحب دعاوى قضائية لدى منظمات قانونية دولية".

ولا يزال البلدان يخوضان معارك قانونية امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اتهامات مختلفة بانتهاكات حقوق الإنسان، ارتكبت قبل صراعاتهما المسلحة وخلالها وبعدها.
 
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