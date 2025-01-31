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عربي-دولي

قبل الحرب وبعدها... فيديو من داخل منزل محمد الضيف شاهدوه

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:10
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عائلة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف في منزله في قطاع غزة.

وظهرت في الفيديو زوجة الضيف وأبناؤه الثلاثة داخل منزلهم البسيط جدا، على عكس ما تروج له إسرائيل من أن قادة المقاومة يعيشون هم وعائلاتهم في الأنفاق أو في بيوت فخمة.

وقالت أم خالد زوجة الراحل: "بيتنا 4 فرشات وحصيرة، قبل الحرب وبعدها". (روسيا اليوم)
 
 
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