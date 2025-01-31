قبل الحرب وبعدها... فيديو من داخل منزل محمد الضيف شاهدوه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عائلة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف في منزله في قطاع غزة.



وظهرت في الفيديو زوجة الضيف وأبناؤه الثلاثة داخل منزلهم البسيط جدا، على عكس ما تروج له إسرائيل من أن قادة المقاومة يعيشون هم وعائلاتهم في الأنفاق أو في بيوت فخمة.



وقالت أم خالد زوجة الراحل: "بيتنا 4 فرشات وحصيرة، قبل الحرب وبعدها". (روسيا اليوم)

أربع فرشات وحصيره

هذا متاع قائد هيئة الأركان للقسام هذا منزل الشهيد محمد الضيف قبل الحرب وبعد الحرب ،

إن جيشاً قائده يحمل هذه المواصفات سينتصر بأذن الله ،

هذا من ترك متاع الدنيا ،

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الإيمان بالله.pic.twitter.com/4IBQcl0fbm — Mohamad Zriqat (@MZriqat) January 31, 2025 Advertisement