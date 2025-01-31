قبل الحرب وبعدها... فيديو من داخل منزل محمد الضيف شاهدوه

أربع فرشات وحصيره
هذا متاع قائد هيئة الأركان للقسام هذا منزل الشهيد محمد الضيف قبل الحرب وبعد الحرب ،
إن جيشاً قائده يحمل هذه المواصفات سينتصر بأذن الله ،
هذا من ترك متاع الدنيا ،
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الإيمان بالله.pic.twitter.com/4IBQcl0fbm
— Mohamad Zriqat (@MZriqat) January 31, 2025
أربع فرشات وحصيره
هذا متاع قائد هيئة الأركان للقسام هذا منزل الشهيد محمد الضيف قبل الحرب وبعد الحرب ،
إن جيشاً قائده يحمل هذه المواصفات سينتصر بأذن الله ،
هذا من ترك متاع الدنيا ،
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الإيمان بالله.pic.twitter.com/4IBQcl0fbm