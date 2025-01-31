مسؤول كبير في الخزانة الأميركية سيترك منصبه.. ما علاقة ماسك؟

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ذكرت "واشنطن بوست" أن المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد ليبريك سيترك منصبه بعد خلاف مع حلفاء الملياردير إيلون ماسك، مستشار الرئيس دونالد ترامب.جاء ذلك وفقا لما ذكره تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" جاء فيه أن ليبريك ووكلاء ماسك اشتبكوا بشأن الوصول إلى نظام حساس يستخدم لدفع أكثر من 6 تريليون دولار سنويا في الضمان الاجتماعي وفوائد الرعاية الطبية إضافة إلى الرواتب الفيدرالية ومدفوعات العقود الحكومية واسترداد الضرائب.ولم يتضح بعد سبب سعي الفريق المرتبط بماسك، الذي كلفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصلاح الحكومة، للوصول إلى نظام الدفع. ولم يتسن الوصول إلى ممثلي وزارة كفاءة الحكومة على الفور للتعليق، ثم رفض متحدث باسمها التعليق على تقرير الصحيفة.كذلك لم يستجب ممثلو وزارة الخزانة الأميركية على الفور لطلب التعليق، وقالت "واشنطن بوست" إنه لم يتسن الوصول إلى ليبريك نفسه للتعليق، ولم يذكر التقرير متى سيغادر ليبريك، الذي خدم لعدة عقود في وظائف غير سياسية، لكنه قال إن ذلك سيتم قريبا. وقد أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة ترامب.