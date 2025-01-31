توجيه اتهامات لجنديين إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران

قدّمت النيابة العامّة الإسرائيلية اليوم الجمعة، لائحة اتهام في محكمة حيفا، ضد اثنين من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بتهمة التجسس لصالح إيران، مقابل تعويض مالي.



ويواجه المتهمان يوري إلياسفوف وجورجي أندرييف، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عاماً وكلاهما من سكان ضاحية كريات يام في حيفا، اتهامات بارتكاب "جرائم خطيرة"، تشمل "الاتصال بعميل أجنبي، ونقل معلومات سرية ومساعدة العدو أثناء الحرب". (الميادين)

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