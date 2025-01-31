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عربي-دولي

بيان ثلاثي أوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم حظر نشاط الأونروا

Lebanon 24
31-01-2025 | 11:38
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أعربت كل من برلين وباريس ولندن في بيان مشترك صدر الجمعة، عن قلقها بشأن الحظر الذي فرضته إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" .

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إسرائيل إلى عدم تنفيذ ذلك الحظر.
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وأوضح البيان المشترك أنه "لا يملك حاليا أي كيان آخر أو وكالة أممية القدرة أو البنية التحتية للقيام بما تقوم به الأونروا أو يتمتع بخبرتها".

وقال الدبلوماسيون الثلاثة إن الأونروا هي الملاذ الرئيس للمشردين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن بينها القدس الشرقية، كما أنها عنصر أساسي في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل أمرت الأونروا بوقف عملياتها اعتبارا من أمس الخميس.

وتحركت إسرائيل لمنع وكالة الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع المنظمة بعد زعمها بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس وتسببت في اندلاع حرب غزة. (سكاي نيوز)
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