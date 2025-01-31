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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن انسحاب الجنود الكوريين الشماليين من كورسك

Lebanon 24
31-01-2025 | 12:16
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أفادت القوات الأوكرانية لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، بانسحاب الجنود الكوريين الشماليين الذين أرسلوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية.


وقال المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة الكولونيل أولكسندر كيندراتنكو إنّه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم نر أو نرصد أيّ نشاط أو مواجهات عسكرية مع الكوريين الشماليين. بناء عليه، نعتقد أنّهم انسحبوا بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبّدوها".
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وأكّد بذلك المتحدّث العسكري معلومات بهذا المعنى أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

لكنّ الكولونيل كيندراتنكو لم يرغب في تقدير حجم الخسائر في صفوف القوات الكورية الشمالية، مرجّحا أن يكون الهدف من انسحابها أن "تتعافى ويتم استخدامها بطريقة أخرى".


وردّا على سؤال لوكالة "فرانس برس" بشأن المعلومات التي أوردتها "نيويورك تايمز"، رفض المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق.

وقال بيسكوف إنّه في الحياة اليومية الأميركية "هناك أمور شتّى، بعضها صحيح، وبعضها خاطئ، وبعضها أكاذيب، وبعضها تحريفات للواقع، ولهذا السبب ربما لا يكون من المناسب التعليق عليها في كل مرة، وبالتالي فنحن لن نفعل ذلك".

وتقول سيول وكييف وواشنطن إنّ كوريا الشمالية نشرت نحو 11 ألف جندي في منطقة كورسك منذ أكتوبر الماضي لمؤازرة قوات الكرملين في سعيها لاستعادة السيطرة على الأراضي التي استولت عليها القوات الأوكرانية في هجوم مفاجئ في أغسطس.

ولم تؤكد موسكو أو تنفي المعلومات المتعلقة بانتشار قوات كورية شمالية في كورسك. (سكاي نيوز)
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