اتصال هاتفي بين لافروف ووزير الخارجية التركي

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات الإقليمية والوضع في سوريا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الجمعة، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول.وقالت المصادر إن الوزيرين "بحثا التطورات الإقليمية والوضع في سوريا".وأوضحت أنه تم خلال الاتصال تأكيد دعم تركيا وروسيا لوحدة سوريا السياسية، وأهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي شاملة. (الاناضول)