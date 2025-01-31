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سوريا.. انفجار قنبلة صوتية في مدينة إدلب

Lebanon 24
31-01-2025 | 14:38
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أفاد تلفزيون «الإخبارية السورية»، اليوم، بسماع دوي انفجار وسط مدينة إدلب.
وأوضح تلفزيون «الإخبارية السورية» أن دوي الانفجار الذي سمع في مدينة إدلب، ناتج عن قنبلة صوتية ألقيت قرب خزان فيلون.
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وكانت الأجهزة الأمنية في الإدارة السورية الجديدة قد بدأت قبل يومين، حملة في إدلب بحثاً عن عناصر لنظام الرئيس السابق بشار الأسد هربت إلى المدينة.
(الشرق الأوسط)
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