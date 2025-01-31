البيت الأبيض: يحق لترامب مراجعة انتشار القوات الأميركية بالخارج

Advertisement

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحتفظ بحق مراجعة انتشار القوات خارج الولايات المتحدة في أي وقت.أفادت بذلك متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في معرض ردها خلال مؤتمر صحفي بواشنطن على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا.وذكرت ليفيت: "تم طرح هذا السؤال على الرئيس أمس وأجاب عنه، وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنه يحتفظ بالحق في مراجعة نشر القوات في الخارج في أي وقت". (الاناضول)