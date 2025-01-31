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"التايمز": وزيرة المالية البريطانية قد تعتبر أوكرانيا "حفرة لا قرار لها"

Lebanon 24
31-01-2025 | 15:41
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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن المسؤولين البريطانيين يتخوفون من أن تكون وزيرة المالية رايتشيل ريفز تعد أوكرانيا حفرة لا قرار لها فيما يخص المساعدات المالية.

وفي مقالها عن النقاش الأوروبي حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، أكدت الصحيفة أن وزير الدفاع جون هيلي يصر على أن "بريطانيا يجب أن تظهر قيادة قوية في هذه القضية"، في حين تشير الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين يعتقدون أنهم لم يتمكنوا بعد من إقناع ريفز بأهمية كييف ويخشون من أنها تراها "حفرة لا يمكن ملؤها".
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن حكومة حزب العمال البريطاني تعهدت بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3.73 دولار أميركي) سنويا كمساعدات عسكرية لأوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا". (روسيا اليوم)
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