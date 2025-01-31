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نادى الأسير يكشف عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم السبت

Lebanon 24
31-01-2025 | 16:10
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني وكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن إسرائيل ستطلق السبت سراح 183 معتقلا مقابل الإفراج عن 3 رهائن محتجزين في غزة، وذلك في إطار عملية تبادل ستكون الرابعة منذ بدء سريان الهدنة.

وفي بادئ الأمر، قالت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا"، لتعلن لاحقا ارتفاع العدد إلى 183.
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وكانت حركة حماس أعلنت، الجمعة، أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستطلق سراحهم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة عبر "تلغرام"، إن الرهائن هم عوفر كالدرون، وكيث شمونسل سيغال، وياردن بيباس.


وياردن بيباس هو والد الرضيع كفير الذي كان يبلغ من العمر 9 أشهر فقط عندما اختطف، وأرييل الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات وقت هجوم السابع من تشرين الاول 2023.

ولم يتم التطرق إلى مصير كفير وأرييل أو والدتهما شيري التي اختطفت في الوقت نفسه.

وقالت حماس في أواخر عام 2023 إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي خلال الأشهر الأولى من حرب غزة.

وبدأ تداول مقطع فيديو بعد وقت قصير من اختطافهم يظهرون فيه وهم يتعرضون للأسر، وظهرت في المقطع شيري وهي مذعورة وتمسك بأطفالها الصغار ملفوفين بغطاء خلال أسرهم، وهم محاطون بمسلحين. (سكاي نيوز)
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