بوعز.. تفاصيل جديدة عن الإيراني الذي اصطاد جنديين إسرائيليين



ووجّهت اتهامات خطيرة للمتّهمين يوري إلياسفوف وجورجي أندرييف، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عاماً ويقيمان في ضاحية حيفا كريات يام، من بينها الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات سرية ومساعدة العدو أثناء الحرب.

Advertisement وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "شاباك" أعلنا عن اعتقالهما في وقت مبكّر من هذا الأسبوع.



وكان الجنديان على اتصال بعميل إيراني تم تحديده في لائحة الاتهام باسم بوعز، ونفّذا أعمالاً تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة، وفقاً للائحة الاتهام.



وقال المدعون إن "الشابين بينهما صداقة طويلة الأمد".



وإلياسفوف، الذي خدم في وحدة القبة الحديدية، متّهم بنقل مواد حساسة للغاية حول تكنولوجيا الدفاع الصاروخي إلى العميل الإيراني، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو لشاشة الرادار. قدّمت النيابة العامة في إسرائيل لائحة اتهام في محكمة حيفا ضد اثنين من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التجسّس لصالح إيران مقابل تعويض مالي، وفقاُ لبيان رسمي.ووجّهت اتهامات خطيرة للمتّهمين يوري إلياسفوف وجورجي أندرييف، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عاماً ويقيمان في ضاحية حيفا كريات يام، من بينها الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات سرية ومساعدة العدو أثناء الحرب.وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "شاباك" أعلنا عن اعتقالهما في وقت مبكّر من هذا الأسبوع.وكان الجنديان على اتصال بعميل إيراني تم تحديده في لائحة الاتهام باسم بوعز، ونفّذا أعمالاً تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة، وفقاً للائحة الاتهام.وقال المدعون إن "الشابين بينهما صداقة طويلة الأمد".وإلياسفوف، الذي خدم في وحدة القبة الحديدية، متّهم بنقل مواد حساسة للغاية حول تكنولوجيا الدفاع الصاروخي إلى العميل الإيراني، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو لشاشة الرادار.

واتهمته السلطات بعرض لقطات فيديو للنظام الدفاعي على بوعز مقابل 10 آلاف دولار، مع دفعة أولى قدرها 800 دولار.



كما خدم أندرييف في المقر العملياتي للقوات الجوية، وفقا لقائمة الاتهامات.



ويتهم الاثنان بنشر كتابات مؤيدة لإيران، وتعليق لافتات في تل أبيب تحمل شعار "أبناء روح الله"، في إشارة إلى الخميني، المرشد الإيراني السابق.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان إلياسفوف أول من تواصل مع العميل الإيراني، ووجده أثناء البحث عن طرق لكسب المال.



وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إلياسفوف والعميل الإيراني التقيا لأول مرة في سبتمبر الماضي.



وعلى مدار العامين الماضيين، كثف عملاء الاستخبارات الإيرانية جهودهم لتجنيد إسرائيليين كجواسيس مقابل المال.