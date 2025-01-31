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عربي-دولي

كارثة جوية جديدة في أميركا.. تحطم طائرة في فيلادلفيا وفيديو يوثق

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:15
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تحطمت طائرة صغيرة شمال شرقي مدينة فيلادلفيا الأميركية، أمس الجمعة.

وأفاد مسؤول أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة.
 
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وانتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ويأتي الحادث بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.(سكاي نيوز)

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