كارثة جوية جديدة في أميركا.. تحطم طائرة في فيلادلفيا وفيديو يوثق

تحطمت طائرة صغيرة شمال شرقي مدينة فيلادلفيا الأميركية، أمس الجمعة.



وأفاد مسؤول أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق.



وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان.



وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة.

JUST IN: New video of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people killed pic.twitter.com/zrX3jZcjoO — BNO News (@BNONews) February 1, 2025 Advertisement

وانتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.



ويأتي الحادث بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.(سكاي نيوز)



