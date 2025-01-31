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ليلا.. تبادل إطلاق نار في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:11
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أكد الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة ـ السبت وقوع تبادل لإطلاق النار في المنطقة العازلة مع سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل سمعت أصوات إطلاق نار وتم التعرف عليها في المنطقة التي تعمل بها قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، في المنطقة العازلة".
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وأضاف البيان الإسرائيلي: "ردت القوات العاملة في مكان الحادث بإطلاق النار باتجاه المنطقة التي تم التعرف على الطلقات منها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث، وتواصل القوات عملياتها".

وقال الجيش إنه "ينتشر في المنطقة وسيواصل العمل من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

ومع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، توغلت قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة مع سوريا، حتى وصلت إلى جبل الشيخ الذي يطل على دمشق.

والأربعاء الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في جبل الشيخ لأجل غير مسمى لضمان الأمن".(سكاي نيوز)



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