بعد اكثر من 3 اسابيع على اندلاعه.. السيطرة بشكل كامل على حريق إيتون في لوس أنجلوس

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وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنه تم أيضا احتواء حريق باليساديس الأكبر، الذي أتى على 23448 فدانا على الجانب الغربي من لوس أنجلوس، بنسبة 100 بالمئة. قال مسؤولو مكافحة الحرائق أمس الجمعة إن حريق إيتون الذي أتى على أكثر من 14 ألف فدان شرقي لوس أنجلوس تم احتواؤه بنسبة 100 بالمئة، وهو إنجاز رمزي إلى حد كبير بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاع حرائق غابات مدمرة على جانبي المدينة.وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنه تم أيضا احتواء حريق باليساديس الأكبر، الذي أتى على 23448 فدانا على الجانب الغربي من لوس أنجلوس، بنسبة 100 بالمئة.

وقالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن الحريقين الرئيسيين بالإضافة إلى العديد من الحرائق الأصغر حجما خلقا أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس، إذ أسفرا عن مقتل 28 شخصا وإلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 16 ألف مبنى.

وقال المسؤولون في مقاطعة لوس أنجلوس إن أوامر صدرت في وقت ما من الحريق بإجلاء 180 ألف شخص.



وتتوقع شركة أكيوويذر، العاملة في مجال التنبؤ بالطقس، أن تتجاوز الأضرار والخسائر الاقتصادية 250 مليار دولار.