عكس الأولى.. مشاهد مختلفة من عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين

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تم صباح اليوم السبت تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، طبقا لبنود اتفاق غزة.وتمت عملية تبادل الأسرى في منطقة خان يونس في قطاع غزة، حيث وصلت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين.عكس عملية التسليم الأولى، شهدت هذه العملية تنظيما أكبر، تجنبا للتدافع والتزاحم الذي شهدته عملية تبادل سابقة في ساحة السرايا وسط غزة، بين حشود من السكان.التوقيتلفت مراسل سكاي نيوز عربية، أن اختيار الصباح الباكر، هو بسبب رغبة حركة حماس بتجنب حضور عدد كبير من السكان، مما قد يخلق فوضى.الموقع الجغرافيالعملية تمت في منطقة مفتوحة أكثر، بعيدة عن بناء أو عمران، مما أتاح لتنسيق أفضل.الحشودتم إبعاد السكان عن منصة تسليم الأسرى، حيث ظهروا وهم يراقبون العملية عن بعد، وعن مسافة كبيرة، وهو من الواضح لتجنب الفوضى.وتم خلال العملية تسليم المحتجزين ياردن بيباس وعوفر كالديرون.رقابة بحرية إسرائيليةفي عملية التسليم التالية اليوم السبت، والتي تمت في ميناء غزة، راقبت القوات الإسرائيلية عملية التبادل بحريا، لأول مرة، حيث بدت قوارب تابعة للجيش الإسرائيلي وهي على مقربة من عملية التبادل.(سكاي نيوز)