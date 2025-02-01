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عربي-دولي

الجيش يواصل تقدمه بالخرطوم.. وحميدتي يقر بالخسائر

Lebanon 24
01-02-2025 | 03:55
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بعدما حقق الجيش السوداني تقدماً ملحوظاً في العاصمة الخرطوم، مستعيداً مواقع مهمة من قوات الدعم السريع، تحرك نحو "محلية بحري"، إثر دخوله حي كافوري، أحد آخر معاقل قوّات الدعم السريع في شرق الخرطوم بحري
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فقد أفادت مصادر أن الجيش تقدم نحو المناطق الشرقية من محلية بحري، بعد بسطه السيطرة على أجزاء واسعة منها.
وتزامن هذا التحرك مع وصول رئيس هيئة الأركان بالجيش محمد عثمان الحسين من مقر قيادة الجيش بالخرطوم إلى مدينة أم درمان ولقائه بمساعد القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة ياسر العطا بعد أيام من فك الحصار عن القيادة العامة للجيش.
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