الجيش يواصل تقدمه بالخرطوم.. وحميدتي يقر بالخسائر

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بعدما حقق الجيش السوداني تقدماً ملحوظاً في العاصمة الخرطوم، مستعيداً مواقع مهمة من قوات الدعم السريع، تحرك نحو "محلية بحري"، إثر دخوله حي كافوري، أحد آخر معاقل قوّات الدعم السريع في شرق الخرطوم بحريفقد أفادت مصادر أن الجيش تقدم نحو المناطق الشرقية من محلية بحري، بعد بسطه السيطرة على أجزاء واسعة منها.