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ماكرون: أتقاسم الفرح مع أقارب الرهينة الإسرائيلي الفرنسي

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:13
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر "إكس"، أنه يتقاسم مشاعر "الارتياح والفرح الكبيرين" مع أقارب الرهينة الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون الذي أطلق سراحه "بعد 483 يوماً من جحيم لا يمكن تصوره".

وأضاف ماكرون أن أفكاره مع أوهاد ياهالومي، الرهينة الفرنسي الإسرائيلي الأخير الذي تحتجزه حماس، مؤكّدا أن فرنسا تفعل "كل ما في وسعها لإطلاق سراحه دون تأخير".
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وأطلقت حركة حماس سراح عوفر كالديرون، السبت، وسلمته عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تسليم الإسرائيلي ياردين بيباس في خان يونس في جنوب القطاع، قبل تسليم الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغل في مدينة غزة في شمال القطاع، وذلك في إطار التبادل الرابع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
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