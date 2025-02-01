حماس تُسلم الأسير الإسرائيلي الأميركي الثالث للصليب الأحمر

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واشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله سيظهر في مراسم الإفراج عن الأسير، وسط انتشار عناصر "القسام" في موقع الميناء غربي غزة.ويأتي ذلك بعد الإفراج عن الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس، حيث أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلمهما من الصليب الأحمر. (روسيا اليوم)