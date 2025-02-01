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ألمانيا تعتمد قانونا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:35
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أقر المشرعون الألمان بالإجماع قانونا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ويؤسس هياكل جديدة لدعم التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي عليهم وتوفير حماية أفضل لهم.
كما سيسمح القانون بتقديم الدعم للناجين وبتعزيز دور المفوض المستقل المعني بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.
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وستكون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 شباط ملزمة بإشراك المفوض في كل الإجراءات التشريعية المتصلة بهذه القضية.
كما ينص القانون على قيام المفوض بتقديم تقرير للبرلمان بشكل سنوي لتسليط الضوء على أوجه القصور والقضايا التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.
في غضون ذلك، سيتم منح ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وصولا أسهل للملفات التي ربما تكون متصلة بقضيتهم.
وقالت وزيرة الأسرة ليزا باوس "كل يوم، يتعرض أكثر من 50 طفلا في بلادنا للاعتداء الجنسي".
وأضافت أن الحكومة "تبذل كل ما في وسعها لمنع وعلاج ومكافحة الاعتداء". (روسيا اليوم)
 
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