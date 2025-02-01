تكلفة المعيشة عربياً وعالمياً.. إكتشفوا آخر الأرقام

تصدرت الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025، تلتها البحرين ثم قطر، وجاءت بعدهما السعودية ثم الكويت، وأخيراً سلطنة عُمان.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والمرتبة الـ30 عالمياً في المؤشر بمعدل نقاط بلغ 54.1.

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ويعتمد المؤشر السنوي على 5 معايير قياسية عالمية، لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة، منها متوسط أسعار الإيجارات، ومتوسط تكلفة المعيشة مع تكلفة الإيجارات.

وفي القائمة التالية، نرصدُ تصنيف دول الخليج في تكلفة المعيشة لعام 2025:

1- الإمارات

- الأولى خليجياً - الأولى عربياً - 30 عالمياً بمعدل 63 نقطة

2- البحرين

- الثانية خليجياً - 3 عربياً - 38 عالمياً بمعدل 48.3 نقطة

3- قطر

- الثالثة خليجياً - 4 عربياً - 40 عالمياً بمعدل 47.5 نقطة

4- السعودية

- الرابعة خليجياً - الخامسة عربياً - 56 عالمياً بمعدل 41.9 نقطة

5- الكويت

- الخامسة خليجياً - 6 عربياً - 60 عالمياً بمعدل 40.4 نقطة

6- عُمان

- السادسة خليجياً - 7 عربياً - 62 عالمياً بمعدل 39.8 نقطة



أعلى الدول تكلفة في المعيشة عالمياً:

1- سويسرا

2- جزر فيرجن الأميركية

3- أيسلندا

4- جزر الباهاما

5- سنغافورة



أقل الدول تكلفة عالمياً:

1- باكستان

2- ليبيا

3- مصر

4- الهند

5- أفغانستان