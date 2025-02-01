"التجسس" يهزّ إسرائيل.. تفاصيل حرب أمنية تُقلق تل أبيب!

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن الحرب الأمنية التي تدور بين إيران وإسرائيل.

ويقول التقرير إنّ السلطات الإسرائيلية تُكافح للتعامل مع تجنيد إيران للإسرائيليين كعملاء، وهو ما أبرزه اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم هذا الأسبوع، أحدهما جندي يُزعم أنه أرسل إلى مشغليه لقطات مصورة عن تشغيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية".

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ويتم تجنيد الإسرائيليين وإدارتهم من قبل المخابرات الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مقابل المال.

وفي العام الماضي، ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية والشرطة القبض على مجموعة من هؤلاء الإسرائيليين، في حالات شملت محاولات لمهاجمة كبار المسؤولين الدفاعيين وعالم نووي.



وهذا الأسبوع، اعتقلت الشرطة شابين يبلغان من العمر 21 عاماً من شمال إسرائيل، هما جورجيان درايف ويوري إليسفوف؛ يخدم الأخير في وحدة القبة الحديدية.

كذلك، نشرت الشرطة مقطع فيديو باللغتين العبرية والروسية يحذر الإسرائيليين من الاستجابة للاستفسارات من الخارج، ويقول: "إسرائيل هي وطننا، لكن الناس يحاولون إلحاق الأذى بها من الداخل. تعمل قوات الأمن والمديرية الوطنية للأمن السيبراني بلا توقف لإحباط هذه المحاولات"، في إشارة إلى جريمة التجسس لصالح العدو أثناء الحرب.



ويضيف: "عقوبة الخائن هي الموت أو السجن مدى الحياة. لا تدمروا حياتكم! أبلغوا شرطة إسرائيل عن أي استفسار مشبوه من قبل طرف أجنبي".





لكن صحيفة "هآرتس" وجدت أن الشرطة والشين بيت لا تحبطان دائماً محاولات التجنيد، حتى عندما تكون معروفة بحسابات معادية على الإنترنت.



وفي أواخر العام الماضي، عثر محققون من شركة برينكر الإسرائيلية التي تتعقب المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب واحد على تيليغرام وحسابين على إكس يُدعى Montaghemoun، وهو ما يعني المنتقمون باللغة العربية. كذلك، يعمل المنتقمون منذ كانون الأول 2023.



ويحاول المنتقمون تجنيد الإسرائيليين وحتى نشر مقاطع فيديو يُزعم أن عملاء المجموعة صوروها في إسرائيل. وتقول إحدى المنشورات باللغة العبرية المتقطعة: "لدينا جنود في إسرائيل. نحن ننتظر الوقت المناسب".



ويضيف منشور آخر: "نحن هنا"، ويعلن المؤلف أنه يكتب من ضاحية تل أبيب جفعاتايم. وأخطرت صحيفة هآرتس السلطات الإسرائيلية المختصة بهذه الحسابات، التي لا تزال نشطة.



ويحاول جهاز الأمن الداخلي ووزارة العدل باستمرار تحديد موقع مثل هذه الحسابات وإزالتها، ولكن مع تيليغرام لا ينجحون دائماً.



وفي نيسان الماضي، حاولت مجموعة تسمى منظمة المنتقمون الإسرائيلية شن حرب نفسية، بما في ذلك إرسال إكليل تذكاري إلى عائلة الرهينة ليري الباغ، التي تم إطلاق سراحها قبل أسبوع. كما أرسلت هذه المنظمة رسائل تهديد إلى المشرعين.



وتدير مجموعة ثالثة تحمل اسم "المنتقمون" حسابات وهمية على الإنترنت، وليس من الواضح ما إذا كانت حسابات المنتقمون المختلفة مرتبطة ببعضها البعض، ولكنها تشترك في عدد من الخصائص.



بالإضافة إلى اكتشاف حالات تجنيد الإسرائيليين خلال الأشهر الخمسة عشر من الحرب، كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) عن عدد من الحالات في السنوات الأخيرة لتجنيد وتشغيل عملاء يتدخلون في القضايا السياسية والاجتماعية.



وتحاول هذه الجهات الأجنبية تفاقم الاستقطاب في إسرائيل من خلال تجنيد الناس لوضع لافتات في الشارع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على جانبي الانقسام السياسي. مع هذا، لا يعرف هؤلاء الإسرائيليون أنهم يتعرضون للتلاعب من قبل عميل أجنبي.



وتستخدم إيران التضليل والحرب السردية كجزء من محاولاتها لإثارة التوترات الاجتماعية وتجنيد الإسرائيليين. ومن بين السرديات التي شددت عليها منذ فترة طويلة في حملاتها عبر الإنترنت الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن خلال التركيز على هذه السرد، عثر برينكر على حسابات المنتقمون الجديدة التي كانت تستهدف الإسرائيليين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم.



واكتشف باحثو برينكر حسابات المنتقمين بعد أن نشرت مجموعة المنتقمين منشورًا حول هذا الموضوع، بل وربطت بمجموعات مختلفة، بما في ذلك قناة تيليغرام تسمى صوت التغيير - وهو ما تم ربطه في حملات سابقة نسبت إلى إيران.



وكما هو الحال مع الحالات السابقة، يبدو أن الإسرائيليين المتعثرين ماليًا استجابوا ووعدوا بالمال مقابل التجسس. (الخنادق - هآرتس)