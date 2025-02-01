Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة من غزة.. قياديّ "اغتالته إسرائيل" يُسلّم الأسرى!

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1314356-638740125534183055.jpg
Doc-P-1314356-638740125534183055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام تابعة لحماس إن قائد كتيبة الشاطئ، هيثم الحواجري، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال الحرب، كان من بين الحضور في عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الأميركي كيث سيجال في ميناء غزة.
Advertisement
 
وأعلنت إسرائيل قتل الحواجري في كانون الأول 2023، وقالت إنه أحد من قادوا الهجوم على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول 2023.
 
 
وكان فريق الصليب الأحمر تسلم أسيرين من حركة حماس ضمن صفقة تبادل رابعة، السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني الماضي.
 
وبحسب لقطات تلفزيونية من خان يونس، فإن حركة حماس جهزت ساحة محاطة بعدد كبير من عناصرها، وتتوسطها منصة.
 
وسلمت حماس كلا من ياردين بيباس، والد أصغر رهينتين، الطفل كفير، الذي كان يبلغ من العمر 9 أشهر عندما اختطفه مسلحون من حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وأرييل، الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات وقت الهجوم.
 
 
وقالت حماس في تشرين الثاني 2023 إن الصبيين ووالدتهما شيري، التي اختطفت في نفس الوقت، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية، فيما لم ترد أي أنباء عنهم منذ ذلك الحين.
 
كذلك، أفرجت "حماس" عن عوفر كالديرون الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية. (بلينكس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
10:30 | 2025-02-01
10:09 | 2025-02-01
10:00 | 2025-02-01
09:46 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24