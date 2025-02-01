مفاجأة من غزة.. قياديّ "اغتالته إسرائيل" يُسلّم الأسرى!

قالت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام تابعة لحماس إن قائد كتيبة الشاطئ، هيثم الحواجري، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال الحرب، كان من بين الحضور في عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الأميركي كيث سيجال في ميناء غزة.

Advertisement

وأعلنت إسرائيل قتل الحواجري في كانون الأول 2023، وقالت إنه أحد من قادوا الهجوم على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول 2023.

وكان فريق الصليب الأحمر تسلم أسيرين من حركة حماس ضمن صفقة تبادل رابعة، السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني الماضي.

وبحسب لقطات تلفزيونية من خان يونس، فإن حركة حماس جهزت ساحة محاطة بعدد كبير من عناصرها، وتتوسطها منصة.

وسلمت حماس كلا من ياردين بيباس، والد أصغر رهينتين، الطفل كفير، الذي كان يبلغ من العمر 9 أشهر عندما اختطفه مسلحون من حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وأرييل، الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات وقت الهجوم.

وقالت حماس في تشرين الثاني 2023 إن الصبيين ووالدتهما شيري، التي اختطفت في نفس الوقت، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية، فيما لم ترد أي أنباء عنهم منذ ذلك الحين.

كذلك، أفرجت "حماس" عن عوفر كالديرون الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية. (بلينكس)