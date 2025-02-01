استقال من منصبه فجأة في العام 2010... رئيس ألمانيّ سابق يفارق الحياة

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توفي الرئيس الألماني السابق هورست كولر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن 81 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض، حسب المكتب الرئاسي في برلين.وانتخب كولر رئيساً اتحادياً للدولة في 23 أيار 2004، وأعيد انتخابه لفترة ثانية بعد 5 أعوام، لكنه استقال فجأة في 31 أيار 2010.وفي رسالة تعزية إلى أرملته إيفا لويزه كولر، أشاد الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير بكولر ووصفه بـ"حالة حظ لبلدنا".وكتب "لا يسعنا إلا أن نكون ممتنين للغاية لأننا تمكنا من تجربة هورست كولر باعتباره الرئيس التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد أعطى الكثير لهذا البلد".