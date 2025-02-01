Advertisement

عربي-دولي

استقال من منصبه فجأة في العام 2010... رئيس ألمانيّ سابق يفارق الحياة

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1314357-638740126770391607.jpeg
Doc-P-1314357-638740126770391607.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الرئيس الألماني السابق هورست كولر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن 81 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض، حسب المكتب الرئاسي في برلين.

وانتخب كولر رئيساً اتحادياً للدولة في 23 أيار 2004، وأعيد انتخابه لفترة ثانية بعد 5 أعوام، لكنه استقال فجأة في 31 أيار 2010.
Advertisement

وفي رسالة تعزية إلى أرملته إيفا لويزه كولر، أشاد الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير بكولر ووصفه بـ"حالة حظ لبلدنا".

 وكتب "لا يسعنا إلا أن نكون ممتنين للغاية لأننا تمكنا من تجربة هورست كولر باعتباره الرئيس التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد أعطى الكثير لهذا البلد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
10:30 | 2025-02-01
10:09 | 2025-02-01
10:00 | 2025-02-01
09:46 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24