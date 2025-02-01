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روسيا تدين حظر إسرائيل عمل "الأونروا"

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:35
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نددت الخارجية الروسية بقرار تل أبيب حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، واعتبرته "مخيّبا للآمال".
وجاء في بيان الخارجية: "في 30 كانون الثاني، دخل قانون يحظر أنشطة الأونروا حيز التنفيذ في إسرائيل. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي ديفيد منتزر، الأربعاء، إن مكاتب الأونروا سيتم إغلاقها خلال 48 ساعة، وسوف تتوقف جميع الاتصالات مع المنظمة. وكان سبب هذه الإجراءات هو الأدلة التي عثرت عليها إسرائيل أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنه متطرفون فلسطينيون على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، فضلا عن استخدام البنية التحتية للأونروا لممارسة أنشطة إرهابية".
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وشددت الوزارة على أن "مثل هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأشد العواقب الإنسانية خطورة على الفلسطينيين، مخيبة للآمال بشدة وتستحق الإدانة".
ولفتت إلى أن "موسكو ترى ضرورة تمديد مهمة الأونروا حتى التوصل إلى تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش مع إسرائيل. في سلام مع إسرائيل". (روسيا اليوم)
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