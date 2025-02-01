مقتل 18 جندياً بهجوم في باكستان

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أعلنت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني في بيان اليوم السبت أن 18 جندياً من قوات شبه عسكرية و12 مسلحا قتلوا في اشتباكات بجنوب غرب البلاد.كما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم في بلوشستان في جنوب غرب باكستان، السبت.وقال مصدر في الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ مركبة كانت تقلّ "عناصر غير مسلّحين من القوات شبه العسكرية تابعين لقوات الحدود قرب بلدة مانغوشار تعرّضت لإطلاق نار من قبل ما بين 70 و80 مهاجما مسلّحا كانوا يغلقون الطريق، وفق فرانس برس.كما أضاف أنّ "17 من الركاب قُتلوا وعنصرا من القوات شبه العسكرية حضر لإنقاذهم".أتى ذلك، بعدما أحبط الجيش الباكستاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري محاولة مسلحين يستقلون سيارة ملغومة للسيطرة على موقع أمني بالقرب من الحدود مع أفغانستان.(العربية)