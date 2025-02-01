16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 18 جندياً بهجوم في باكستان
Lebanon 24
01-02-2025
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني في بيان اليوم السبت أن 18 جندياً من قوات شبه عسكرية و12 مسلحا قتلوا في اشتباكات بجنوب غرب البلاد.
كما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم في بلوشستان في جنوب غرب باكستان، السبت.
Advertisement
وقال مصدر في الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ مركبة كانت تقلّ "عناصر غير مسلّحين من القوات شبه العسكرية تابعين لقوات الحدود قرب بلدة مانغوشار تعرّضت لإطلاق نار من قبل ما بين 70 و80 مهاجما مسلّحا كانوا يغلقون الطريق، وفق فرانس برس.
كما أضاف أنّ "17 من الركاب قُتلوا وعنصرا من القوات شبه العسكرية حضر لإنقاذهم".
أتى ذلك، بعدما أحبط الجيش الباكستاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري محاولة مسلحين يستقلون سيارة ملغومة للسيطرة على موقع أمني بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
12:55 | 2025-01-31
31/01/2025 12:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
13:00 | 2025-01-31
31/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
14:39 | 2025-01-31
31/01/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 29 عاما على انتخابها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 29 عاما على انتخابها (صور)
04:48 | 2025-02-01
01/02/2025 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دهس 3 شبان.. نجل فنان شهير يتسبب بحادث سير مروع وحبسه على ذمة التحقيق (صورة)
Lebanon 24
دهس 3 شبان.. نجل فنان شهير يتسبب بحادث سير مروع وحبسه على ذمة التحقيق (صورة)
04:21 | 2025-02-01
01/02/2025 04:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2025-02-01
مصري أفرجت عنه إسرائيل اليوم.. هذا ما فعله في إيلات قبل 18 عاما
11:00 | 2025-02-01
تكلفة المعيشة عربياً وعالمياً.. إكتشفوا آخر الأرقام
10:30 | 2025-02-01
واشنطن تشدد العقوبات على كوبا
10:09 | 2025-02-01
بعد اعترافها بفشل استهداف قيادي في "حماس".. إسرائيل تكشف الأسباب (صورة)
10:00 | 2025-02-01
خسائر ضخمة غير مُتوقعة.. هكذا ضربت حرب غزة عُمق إسرائيل!
09:46 | 2025-02-01
روسيا تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 18:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 18:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 18:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24