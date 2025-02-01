Advertisement

عربي-دولي

مقتل 18 جندياً بهجوم في باكستان

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:21
A-
A+

Doc-P-1314389-638740166019862363.jpg
Doc-P-1314389-638740166019862363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني في بيان اليوم السبت أن 18 جندياً من قوات شبه عسكرية و12 مسلحا قتلوا في اشتباكات بجنوب غرب البلاد.
كما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم في بلوشستان في جنوب غرب باكستان، السبت.
Advertisement
وقال مصدر في الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ مركبة كانت تقلّ "عناصر غير مسلّحين من القوات شبه العسكرية تابعين لقوات الحدود قرب بلدة مانغوشار تعرّضت لإطلاق نار من قبل ما بين 70 و80 مهاجما مسلّحا كانوا يغلقون الطريق، وفق فرانس برس.
كما أضاف أنّ "17 من الركاب قُتلوا وعنصرا من القوات شبه العسكرية حضر لإنقاذهم".
أتى ذلك، بعدما أحبط الجيش الباكستاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري محاولة مسلحين يستقلون سيارة ملغومة للسيطرة على موقع أمني بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
10:30 | 2025-02-01
10:09 | 2025-02-01
10:00 | 2025-02-01
09:46 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24