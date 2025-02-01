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عربي-دولي

مجلس الأمن الدولي يدعو قوات "الدعم السريع" لإنهاء حصار الفاشر

Lebanon 24
01-02-2025 | 08:50
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أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بوسط ولاية شمال دارفور غربي السودان، ودعوا قوات "الدعم السريع" إلى إنهاء حصار المدينة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، مساء الجمعة، بشأن هجمات قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة الولاية.
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وأدان البيان الهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي بالفاشر، وأودى بحياة أكثر من 70 شخصا نهاية الشهر الماضي.
وجدد المجلس مطالبته لقوات "الدعم السريع" بوقف حصار الفاشر وإنهاء الاشتباكات في المدينة ومحيطها.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في حزيران 2024 قرارا يطالب بأن توقف قوات "الدعم السريع" حصارها للفاشر، دون جدوى.
ودعا البيان أطراف الصراع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأعرب عن القلق إزاء وضع المدنيين الذين يعانون من أزمة إنسانية في مخيمي اللاجئين في الفاشر وزمزم.
كما دعا الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية" على الفور وإيجاد حل مستدام عبر الحوار.
وطالب بوقف التدخلات الخارجية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم. (الاناضول)
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