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عربي-دولي

السودان.. عشرات القتلى والجرحى إثر قصف لبعض الأحياء

Lebanon 24
01-02-2025 | 09:23
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وصل العشرات من القتلى والجرحى اليوم السبت، إلى مستشفى النو في أم درمان بالسودان، إثر قصف استهدف عدة أحياء وسوق صابرين بالمدينة الواقعة في ضواحي العاصمة الخرطوم.
وقال مصدر طبي إن الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى، بعد الهجوم الذي نسبه إلى قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي حول الواقعة.
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(روسيا اليوم)
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