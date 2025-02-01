بعد اعترافها بفشل استهداف قيادي في "حماس".. إسرائيل تكشف الأسباب (صورة)

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وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم استهداف المُخرب المدعو هيثم الحواجري، قائد 'كتيبة الشاطئ'، في الثالث من كانون الاول 2023، حيث تبين بعد الغارة أنه تم القضاء عليه على الأرجح، ولذلك تم إصدار بيان بهذا الشأن".وأضاف: "بعد فحص آخر، تبين أن المستند الاستخباري الذي استندت إليه 'الشاباك' وهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية لم يكن صحيحًا، وأنه لم يتم القضاء عليه في الغارة".جدير بالذكر أن البيان الإسرائيلي اليوم يأتي بعد قرار حركة "حماس" بخروج الحواجري شخصيا خلال عملية تسليم أحد الأسرى الإسرائيليين في مدينة غزة إلى ممثلي الصليب الأحمر الدولي.