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عربي-دولي

مصري أفرجت عنه إسرائيل اليوم.. هذا ما فعله في إيلات قبل 18 عاما

Lebanon 24
01-02-2025 | 11:30
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أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن الدفعة الرابعة في إطار عمليات تبادل الأسرى ضمن صفقة وقف إطلاق النار بإطلاق سراح 183 فلسطينيا مقابل 3 أسرى إسرائيليين.

وشملت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 18 أسيراً من ذوي المؤبدات و54 أسيراً من ذوي الأحكام العالية و111 أسيراً من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الاول.
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وشهدت عملية التبادل اليوم الإفراج عن مواطن مصري ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، يدعى فاروق بركات بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فهو مواطن مصري حُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا لمشاركته في التفجير الانتحاري عام 2007 في مخبز في مدينة إيلات والذي قُتل فيه 3 إسرائيليين.

ففي عام 2007 أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح (كتيبة جيش المؤمنين) مسؤوليتهما المشتركة عن "عملية فدائية"، شارك فيها فاروق بركات ووقعت في مركز تجاري بمدينة ايلات في الجنوب وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وأعلن حينها أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن منفذ عملية ايلات هو أحد أعضاء تنظيمه المسلح ويدعى محمد السكسك 21 عاما من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم سرايا القدس وقتذاك أن "عملية إيلات تمت ضمن عملية ذوبان الجليد الاستشهادية، متوعدا بتنفيذ سلسلة من العمليات النوعية". (روسيا اليوم)
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