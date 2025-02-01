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عربي-دولي

بعد مطالبتة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر.. اتصال بين ترامب والسيسي وهذا ما ناقشاه

Lebanon 24
01-02-2025 | 12:06
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 تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول العلاقات بين البلدين، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة.

وكان السيسي أكد، الأربعاء الماضي، أن "نقل الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، في أول رد له على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
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وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر فيسبوك، إن "السيسي هنّأ الرئيس ترامب مجددًا بمناسبة توليه السلطة رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافًا بقدراته". 

وأضاف بيان المتحدث الرئاسي المصري: "كما وجه السيسي الدعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد".

وذكر بيان الرئاسة المصرية أن "ترامب وجه دعوة مفتوحة إلى السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض". 

وقال السفير الشناوي، إن "الاتصال تناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي، وحرص الرئيسين على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، بحسب البيان.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن "الاتصال شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة"، حيث أكد السيسي على "أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه ترامب في خطاب تنصيبه بكونه رجل السلام، وشدد السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة".

وختم المتحدث الرئاسي المصري قائلا: "في نهاية الاتصال، اتفق الزعيمان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدماً في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية -الأمريكية".

ويعد هذا هو الاتصال الأول الذي يجريه ترامب بنظيره المصري، بعدما كشف عن خطته لنقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن، الأسبوع الماضي. (سي ان ان)
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