15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشكل علني.. الكشف عن "مدينة صاروخية" إيرانية
Lebanon 24
01-02-2025
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزاحت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنه "استمرارا للكشف عن الإنجازات الدفاعية لبلادنا وتزامنا مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، تزيح البحرية التابعة للحرس الثوري الستار عن مدينتها الصاروخية على الساحل الجنوبي للبلاد".
Advertisement
وأضافت: "ستبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الليلة الصور الأولى للمدينة البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني في نشرة الأخبار الساعة 8:30 مساء على القناة الثانية".
وأشارت الوكالة إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني تفقد اليوم الجاهزية القتالية للقاعدة برفقة قائد القوات المتمركزة فيها.
وكشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 19 كانون الثاني الجاري، عن أجزاء من قاعدتها الاستراتيجية الواقعة على عمق كبير تحت الأرض. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون ملكة جمال لبنان نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 29 عاما على انتخابها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 29 عاما على انتخابها (صور)
04:48 | 2025-02-01
01/02/2025 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دهس 3 شبان.. نجل فنان شهير يتسبب بحادث سير مروع وحبسه على ذمة التحقيق (صورة)
Lebanon 24
دهس 3 شبان.. نجل فنان شهير يتسبب بحادث سير مروع وحبسه على ذمة التحقيق (صورة)
04:21 | 2025-02-01
01/02/2025 04:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الميكانيك: أرقام وتوقعات
Lebanon 24
الميكانيك: أرقام وتوقعات
01:30 | 2025-02-01
01/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم السوري تيم حسن يُفاجئ الجميع بملامحه الجديدة (صورة)
Lebanon 24
النجم السوري تيم حسن يُفاجئ الجميع بملامحه الجديدة (صورة)
02:42 | 2025-02-01
01/02/2025 02:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. إعلامية "الجديد" بلوك جديد ورسالة إلى متابعيها (صور)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. إعلامية "الجديد" بلوك جديد ورسالة إلى متابعيها (صور)
04:03 | 2025-02-01
01/02/2025 04:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:54 | 2025-02-01
خليفة هاليفي.. تعيين إيال زامير رئيساً جديداً لأركان الجيش
14:39 | 2025-02-01
بشكل مفاجئ.. ظهور قيادي في حماس زعمت إسرائيل اغتياله
14:00 | 2025-02-01
أوّل شخصية تلتقي ترامب.. نتنياهو إلى واشنطن غدًا
14:00 | 2025-02-01
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
13:31 | 2025-02-01
الشرع يتوجه للسعودية الأحد
13:01 | 2025-02-01
هل طلب الأسد اللجوء إلى إيران؟ مسؤول يكشف
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 22:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 22:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 22:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24