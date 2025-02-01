بشكل مفاجئ.. ظهور قيادي في حماس زعمت إسرائيل اغتياله

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قالت وسائل إعلام إسرائيليلة، إن أحد قيادي حركة حماس والذي سبق وأن أعلنت إسرائيل اغتياله قبل أكثر من عام قد ظهر خلال عملية تسليم الرهائن في ميناء مدينة غزة، شمالي القطاع. اليوم السبت.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، هيثم الحواجري، قد شارك في عملية إطلاق سراح الرهينة كيث سيجل.وأوضحت أنه وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري فقد ظهر "المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد إليها كانت غير صحيحة، وأن الإرهابي لم يتم القضاء عليه في هذا الهجوم".وتابعت أنه :"بعد الهجوم كان هناك احتمال مرتفع من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه اغتيل. وقد اتضح أن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الشاباك، والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية لم تكن صحيحة والمخرب لم يتم اغتياله في هذا الهجوم".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في كانون الاول 2023 أنه قتل قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، هيثم الحواجري في هجوم. (سكاي نيوز)