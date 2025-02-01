Advertisement

عربي-دولي

بشكل مفاجئ.. ظهور قيادي في حماس زعمت إسرائيل اغتياله

Lebanon 24
01-02-2025 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1314534-638740428569194694.png
Doc-P-1314534-638740428569194694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وسائل إعلام إسرائيليلة، إن أحد قيادي حركة حماس والذي سبق وأن أعلنت إسرائيل اغتياله قبل أكثر من عام قد ظهر خلال عملية تسليم الرهائن في ميناء مدينة غزة، شمالي القطاع. اليوم السبت.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، هيثم الحواجري، قد شارك في عملية إطلاق سراح الرهينة كيث سيجل.
Advertisement

وأوضحت أنه وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري فقد ظهر "المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد إليها كانت غير صحيحة، وأن الإرهابي لم يتم القضاء عليه في هذا الهجوم".

وتابعت أنه :"بعد الهجوم كان هناك احتمال مرتفع من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه اغتيل. وقد اتضح أن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الشاباك، والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية لم تكن صحيحة والمخرب لم يتم اغتياله في هذا الهجوم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في كانون الاول 2023 أنه قتل قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، هيثم الحواجري في هجوم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-02-01
16:49 | 2025-02-01
16:33 | 2025-02-01
16:22 | 2025-02-01
16:00 | 2025-02-01
16:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24