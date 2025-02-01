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عربي-دولي

رغم اعتقال السارقين.. هولندا تفشل في استرجاع أهم خوذة في البلاد

Lebanon 24
01-02-2025 | 16:00
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أعلنت الشرطة الهولندية يوم الأربعاء عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في قضية سرقة خوذة ذهبية قديمة تعتبر واحدة من أبرز الكنوز الثقافية لرومانيا. الخوذة التي تعود إلى حوالي 2500 عام وكانت معروضة في متحف صغير في هولندا، سرقت إلى جانب ثلاثة أساور ذهبية، ما أثار موجة من الصدمة في عالم الفن وأدى إلى خيبة أمل كبيرة في السلطات الرومانية.
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تعتبر خوذة كوتوفينيستي رمزًا حضاريًا مهمًا لرومانيا، وكان يعرضها المتحف في إطار تعاون ثقافي بين البلدين، حيث كانت جزءاً من معرض خاص. وأعرب المسؤولون الرومانيون عن استيائهم من ضعف الإجراءات الأمنية في المتحف الهولندي، في وقت لم تظهر أي إشارة على استرجاع الخوذة.

ورغم اعتقال المشتبه بهم، لم تكشف الشرطة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت إلى احتمال وقوع مزيد من الاعتقالات. وفي حين لا تزال المخاوف قائمة بشأن سرقة الذهب نفسه، فإن استعادة الخوذة دون أضرار ستكون خطوة إيجابية لتفادي فقدان هذا الكنز الثقافي الفريد. (fox news)

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