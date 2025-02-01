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عربي-دولي
نتنياهو: بدء محادثات المرحلة الثانية من الهدنة يوم الاثنين
Lebanon 24
01-02-2025
|
16:33
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة، يوم الاثنين، في واشنطن.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "رئيس الوزراء تحدث هذا المساء مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. واتفق الاثنان على أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن الاثنين المقبل".
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ولفت البيان إلى ويتكوف سيتحدث لاحقا مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين.
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