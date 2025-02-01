دانماركي يحرق مصحفا أمام السفارة التركية في كوبنهاغن

قال زعيم الحزب اليميني الدنماركي المتشدد راسموس بالودان، عبر منصة "اكس" إنه أحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.



كما قام بنشر مقطع فيديو وثق خلاله قيامه بإحراق نسخة من المصحف الشريف. (روسيا اليوم)

Advertisement