في أول زيارة خارجية بعد توليه منصبه.. أحمد الشرع إلى السعودية اليوم

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في أول زيارة خارجية رسمية بعد توليه منصبه، يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى السعودية اليوم الأحد، وفق ما ذكرته مصادر "العربية" و"الحدث"، أمس السبت.وكان قد هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس الماضي، أحمد الشرع بتوليه منصب الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية.كما زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سوريا الأسبوع المنصرم والتقى بالشرع، وأكد استعداد المملكة دعم نهوض سوريا. (العربية)