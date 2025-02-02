خلفاً لـ هاليفي.. من هو إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد؟

بعد استقالة هرتسي هاليفي من منصبه على خليفة تحقيقات هجوم 7 تشرين الأول، عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيال زامير الجنرال الإسرائيلي المتقاعد رئيساً للأركان الـ24 للجيش الإسرائيلي.

ووُلد زامير في 26 كانون الثاني 1966 في إيلات، ودرس القانون في جامعة تل أبيب بالإضافة إلى دراسات استراتيجية وإدارية. بدأ خدمته العسكرية في وحدة "غولاني" الشهيرة، ثم انتقل للعمل في وحدات قتالية أخرى، وأصبح قائدًا لها.

وتدرج في المناصب العسكرية، حيث شغل عدة وظائف قيادية، مثل قائد للواء "غولاني" ومنطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي، وكذلك نائباً لرئيس الأركان في 2021. كما كان يشغل منصب مدير عام وزارة الدفاع منذ 2023، حيث عُرف بقدراته القيادية العالية.

زامير يتمتع بعلاقات سياسية قوية ويفهم جيداً النظام السياسي الإسرائيلي. خلال عمله كمدير عام وزارة الدفاع، أسهم في تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، حيث قاد عمليات شراء الأسلحة وتعزيز الصناعات العسكرية في إسرائيل.

تعيينه رئيساً للأركان يأتي في وقت حساس، حيث سيواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد الفشل الذي تعرض له في هجوم 7 أكتوبر.