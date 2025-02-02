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عربي-دولي
فيضانات غزيرة تجتاح شمال شرق أستراليا.. والسلطات تحذر
Lebanon 24
02-02-2025
|
04:08
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لقي شخص حتفه اليوم الأحد، في ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا بسبب فيضانات غزيرة، وفق ما قالته السلطات التي حثت آلاف الأشخاص على الانتقال إلى أراض أعلى بسبب الأمطار الغزيرة.
وذكرت السلطات في كوينزلاند أن منطقة هينشينبروك شاير الساحلية تشهد فيضانات كبيرة، وهي منطقة يسكنها نحو 11 ألف شخص وتقع على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي عاصمة الولاية برزبين. وقالت السلطات إن عدة ضواحي في مدينة تاونسفيل القريبة تأثرت أيضا.
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وقالت سلطات إدارة الطوارئ الإقليمية صباح اليوم الأحد "يجب على سكان المناطق المنخفضة جمع معدات الإخلاء والانتقال إلى مكان آمن على أرض أكثر ارتفاعا. قد يشكل هذا الوضع تهديدا للحياة والممتلكات".
كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية على موقعها الإلكتروني إلى أن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة من نظام ضغط منخفض مشبع بالرطوبة، مضيفة أن إجمالي هطول الأمطار على مدار 24 ساعة من المرجح أن يصل إلى 11.8 بوصة.
وأضافت الهيئة "احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة قد يستمر حتى أوائل الأسبوع المقبل وفقا لقوة وموقع المنخفض الجوي".
وضربت فيضانات متكررة شرق أستراليا في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك فيضانات لم تتكرر خلال مئة عام غمرت الإقليم الشمالي المجاور في يناير كانون الثاني 2023 خلال ظاهرة النينيا المناخية. (العربية)
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